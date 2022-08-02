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نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:47 م
نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.
 
وأضاف نائب الوزير أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.
 
وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.
 
 

التربية والتعليم

مجلس وطنى للتعليم

اخبار مصر

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