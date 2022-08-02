شاهد كيف أصبح الطريق الدائرى بعد إتمام عمليات التوسعة

كتب سيد الخلفاوى

ظهر الطريق الدائرى بشكل رائع بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتوسعة، وينشر اليوم السابع صورا توضح ما تم تنفيذه على الطريق الدائرى بطول 76 كم، وهى طول المرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة النقل، انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، وتشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام /مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.

وتشمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، المسافة من تقاطع الدائري مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم ، كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعى.























