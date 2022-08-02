التعليم تعلن بدء تسجيل التنمية المهنية لمعلمى وموجهى الصفوف العليا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسجيل التنمية المهنية لمعلمي وموجهي الصفوف العليا ( من الصف الرابع إلي السادس الابتدائي) في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالتعاون مؤسسة ديسكفري ادیوگیشن، في فترة لا تتجاوز 11 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، أن ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة وتطبيق المنظومة هذا العام 2022 - 2023 للصف الخامس الابتدائى.

وأكدت وزارة التعليم في خطابها المرسل عن بدء رحلة التنمية المهنية لمعلمي وموجهي الصفوف العليا ( من الصف الرابع الى السادس الابتدائي ) في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، مطالبة بتعميم الرابط التالي : https://cpd.moe.gov.eq/Registration على جميع الادارات التابعة ليتسنى التسجيل لمن تتوفر فيه الشروط.

أن يكون مستهدف بالتدريب عن مادة التخصص المرشح عنها .

شارك بفعالية في تدريب زملائه ونقل ما تعلمه مع زملائه في السنوات السابقة .

وذلك ليكونوا مصادر تعلم لزملائهم لتستكمل الوزارة بهم عملية تليس واستثمار قدراتها وكفاءتها البشرية في تنفيذ رؤيتها وذلك في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

يعتبر المرشح بذلك ضمن القائمة النهائية لكوادر المديرية التدريبية للمنظومة التعليمية الجديدة الذين سيستمر بهم البرنامج.

فعلى من يرغب في ذلك التسجيل عبر الرابط المذكور أعلاه في فترة اتتجاوز (۲۰۲۲/۸/۰۱ ).