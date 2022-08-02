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خروج عجلة عربة قطار عن القضبان بالجيزة والسكة الحديد تعيد تشغيله

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:47 ص
خروج عجلة عربة قطار عن القضبان بالجيزة والسكة الحديد تعيد تشغيله قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعادت هيئة السكة الحديد عجلات عربة قطار رقم 163، بين محطتي المنوات ومنيل شيحه في الجيزة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه تم اعادة عجلة العربة لوضعها الطبيعى، الى السكة واعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى.

وفى السياق أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

 

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

 

ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)

 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 

- (القاهرة / أسيوط) مدة 120 دقيقة.

 

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

 

ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.

 

رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

 

خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

 

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

 

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.


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