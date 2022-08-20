أخبار 24 ساعة.. بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والهندسنة 68%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والصيدلة 74% والهندسنة 68%
التعليم توجه رسالة مهمة لطلاب التظلمات بالثانوية بشأن امتحان الدور الثانى
"التعليم": انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان
التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات
التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
الصحة: توفير خدمات الطوارئ لـ 19 ألف مواطن عبر الخط الساخن 137
"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد فى المحافظات
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