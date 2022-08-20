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أخبار 24 ساعة.. بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والهندسنة 68%

السبت، 20 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والهندسنة 68% تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والصيدلة 74% والهندسنة 68%
 
التعليم توجه رسالة مهمة لطلاب التظلمات بالثانوية بشأن امتحان الدور الثانى
 
"التعليم": انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان
 
التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات
 
التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
 

 


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