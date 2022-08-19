وزير الأوقاف يصرف 1000جنيه مكافأة لطفل من ذوى الهمم بالبرنامج الصيفى في الجيزة

كتب: على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف 1000 جنيه مكافأة للطفل مصطفى حسن حواش بالصف الخامس الابتدائى من ذوى الهمم والقدرات العالية من قرية أم دينار مركز منشأة القناطر من محافظة الجيزة، وذلك تقديرًا لانتظامه فى البرنامج الصيفى للطفل وأدائه المتميز.

وكان الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة تفقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد النور المحمدي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر وألقى كلمة قدم فيها الشكر للقائمين على النشاط وقال: إنني بين شيئين: سعادة غامرة لاحتضان المساجد لأطفالنا ومسؤولية كاملة للأئمة وأولياء الأمور فى رعاية أولادنا لئلا تتخطفهم يد التطرف أو الإدمان كما استمع إلى نماذج طيبة في تلاوة القرآن والإنشاد.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.

وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .