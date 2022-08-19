الكهرباء: معظم مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يلجأون للشحن الإلكترونى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معظم مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يلجأون للشحن الإلكتروني بدلا من طرق الشحن التقليدية، موكدا أن نسبة التحصيل الإلكتروني لفواتير الاستهلاك أصبحت فى تزايد عن السابق نظرا لاقبال المواطنين عليها بنسبة تجاوزت الـ 30% .

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع "أن نسبة الشحن الاليكتروني العدادات مسبوقة الدفع تجاوزت ال 70% ، موضحا أن نظام السداد الاليكتروني لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100% ، موكدا أن المواطن يقوم بإدخال كود السداد الاليكتروني الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه أو أى منفذ من منافذ الدفع الاليكتروني و سيظهر له اسم و بعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك اخر.

أضاف حمزة أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الالكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك خاصة و أن التطبيقات الجديدة تعد اكثر سهولة و يسر على المواطن.