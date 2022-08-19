اليوم السابع
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بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والصيدلة 74% والهندسنة 68%

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:30 م
بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والصيدلة 74% والهندسنة 68% وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه فى إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تم صدور قرارات بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني.

 

وقررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

 

وستكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:

الكلية
الكليات 

 

وفيما يلي بيان بكليات الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة، والمقرر بدء الدراسة بها العام الجامعى 2022/2023، وكذا جامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروى.

 

1-   جامعة الاسماعيلية الأهلية

 

جامعة الإسماعيلية والمنصورة
جامعة الإسماعيلية والمنصورة

 

جامعة أسيوط والمنوفية
جامعة أسيوط والمنوفية

 

جامعة الزقازيق الاهلية وبنى سويف
جامعة الزقازيق الاهلية وبنى سويف

 

جامعة جنوب الوادى والمنيا الأهلية
جامعة جنوب الوادى والمنيا الأهلية
 
 
حلوان الأهلية وبورسعيد
حلوان الأهلية وبورسعيد

 

بنها والإسكندرية
بنها والإسكندرية

 

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

 

المصرية للتعلم الإليكترونى
المصرية للتعلم الإلكترونى

 


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