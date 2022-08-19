التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات

- رياض الأطفال 1400 جنيه منها خدمات لغات 1200 وخدمات اللغات 100 جنيه وتطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- خدمات الحلقة الابتدائية 1700 جنيه منها 1500 خدمات لغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

- الحلقة الإعدادية 2000 جنيه 1800 خدمات اللغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

- مرحلة التعليم الثانوى2300 جنيه منها 2100 خدمات اللغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تؤدى رسوم الخدمات اللغات بنسبة 5% سنوياً ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا للجدول السابق أما المدارس الحالية فتظل رسوم الخدمات للغات اعتبارا من المستوى الثانى لرياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هى وتزداد بنسبة 5% سنوياً.