"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق.
2. النور المحمدى – القصاصين الجديدة.
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرحابات – العونة – ساحل سليم.
مديرية أوقاف قنا
4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا.
مديرية أوقاف البحيرة
5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار.
مديرية أوقاف الفيوم
6. الملى - طامية أول.
7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس.
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.
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