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"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد فى المحافظات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد فى المحافظات افتتاح مسجد - أرشيفية
كتب ـعلى عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق.
2. النور المحمدى – القصاصين الجديدة.
 
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرحابات – العونة – ساحل سليم.
 
مديرية أوقاف قنا
4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا.  
 
مديرية أوقاف البحيرة
5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار. 
 
مديرية أوقاف الفيوم
6. الملى - طامية أول.
7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس.
 
ثانيًا: مسجد الصيانة: 
مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.

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