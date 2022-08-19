الصحة: توفير خدمات الطوارئ لـ 19 ألف مواطن عبر الخط الساخن 137

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمجان، لـ 18 ألف و939 مواطن، والتي تمثلت في أسرة العناية المركزة، ورعايات الحروق، والحضانات، وذلك عبر الخط الساخن (137) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي تم توفيرها تضمنت 660 سرير رعاية أطفال، و4 آلاف و563 حضانة، و78 سرير رعاية حروق، مشيرًا إلى توفير 6 آلاف و835 كيس دم لمرضى الطوارئ، إلى جانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137.

وأشار «عبدالغفار» إلى ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا، بغرفة التحكم المركزية لخدمة 137 التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك اختصاراً لوقت البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، وفي إطار تطبيق سياسة التحول الرقمي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الطوارئ بجميع المحافظات، لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات، كما يجري بشكل دوري تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب أولويات احتياجات المستشفيات للتجهيزات.

ومن جانبه، قال الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم افتتاح قسم الحروق بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، كما يجري الاستعداد لإعادة تشغيل مركز الحروق بمستشفى الحوامدية، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير جميع مراكز ووحدات علاج الحروق، استرشادا بالمرجعيات العالمية.

وأضاف «عبدالرحمن» أنه تم افتتاح وحدة أبحاث أمراض الدم بمستشفى الواحات، بمحافظة الجيزة، والتي تم تزويدها بجهاز فصل كهربائي للكشف المبكر عن أمراض الدم وعلاجها، بالإضافة إلى خدمات الوقاية والتوعية، التي تقدمها الوحدة.

وذكر «عبدالرحمن» أنه تم تدريب 836 من أعضاء الفريق الطبي بأقسام الرعاية الحرجة، من خلال عدة دورات، منها الإنعاش القلبي الأساسي، والإنعاش القلبي المتقدم للأطفال، والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، وطب الطوارئ، والإحصاء الحيوي، بجانب التدريب على الصيدلة الإكلينيكية.