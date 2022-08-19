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التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:26 ص
التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات تنسيق الجامعات 2022
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد  السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22/8/2022.
 
وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

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