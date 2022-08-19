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التعليم توجه رسالة مهمة لطلاب التظلمات بالثانوية بشأن امتحان الدور الثانى

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:43 م
التعليم توجه رسالة مهمة لطلاب التظلمات بالثانوية بشأن امتحان الدور الثانى امتحانات ثانوية عامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الدور الأول ورسبوا فى مادتين وينتظرون دخول امتحانات الدور الثانى غدا السبت، قائلة: سيتم تحديد موعد للاطلاع لجميع الطلاب خلال الساعات القادمة ليتمكنوا من الاطلاع على كراسات الإجابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بضرورة أداء الامتحان وعدم انتظار نتيجة التظلم، متابعة: فى حالة حصول الطالب على درجة نتيجة التظلم تؤهله للنجاح من الدور الأول سيحصل عليها ولكن يجب دخول اختبار الدور الثاني تحسباً لعدم زيادة درجاته وحتى لا يضيع امتحان الدور الثانى عليه.

وتنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة دور ثان حيث يؤدى قرابة 158 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إنه ستنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد امتحانات الثانوية العامة دور ثان

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



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