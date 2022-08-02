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أخبار 24 ساعة.. مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:09 ص
أخبار 24 ساعة.. مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى غارة أمريكية على أفغانستان
 
دار الإفتاء: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التى قبله
 
عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو بعد إصلاح عطل فنى
 
"الأعلى للجامعات": اختبارات القدرات يتم تصحيحها آليًا دون تدخل بشري
 
البيت الأبيض يكشف نتيجة اختبار بايدن لكورونا.. وطبيبه: صحته جيدة
 
بوتين: لن يكون هناك رابح فى الحرب النووية ولا يجب إطلاقها
 
وزير الرياضة يودع المشاركين فى أولى أفواج قطار الجنوب بمحطة مصر قبل توجههم إلى الإسكندرية
 

 


اخبار 24 ساعه

تنظيم القاعده

ايمن الظواهرى

دار الافتاء

حركه القطارات

حركه المترو

وزاره الصحه



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