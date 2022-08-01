وزير التعليم العالي: دراسة مقترح استحداث تأشيرة دخول بغرض الدراسة للطلاب الوافدين

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقب انتهاء جولته اليوم لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز وداي النطرون التابع لمحافظة البحيرة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقترحات تطوير منظومة الطلبة الوافدين، ودراسة تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، ووضع خطة ترويجية للجامعات المصرية لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، خاصة أن مصر باتت من المقاصد التعليمية المهمة والجاذبة في المنطقة.

وتضمنت مقترحات وزير التعليم العالي العمل على تسهيل إجراءات القبول بالمؤسسات التعليمية المصرية، وقيام الجهات المعنية بدراسة مقترح استحداث تأشيرة دخول بغرض الدراسة للطلاب الوافدين، كما هو معمول به حول العالم.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى ملف تنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري، في ظل الطفرة العلمية التي تشهدها الجامعات المصرية وذلك طبقاً لتقارير مؤسسات التقييم العالمية. كما أشار إلى الجهود الخاصة بتحديث وميكنة جميع أعمال التنسيق للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، ووضع ضوابط لطلبة الإشراف العلمي الدارسين بالخارج لضمان التحاقهم بالجامعات المرموقة، فضلا عن الميكنة الكاملة لإدارة البعثات والوافدين وربطها بالجهات المعنية بالدولة.