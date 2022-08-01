اليوم السابع
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الزراعة: إنتاج 148 ألف طن تقاوى لتغطية 2.5 مليون فدان لأول مرة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:17 م
الزراعة: إنتاج 148 ألف طن تقاوى لتغطية 2.5 مليون فدان لأول مرة وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات الوزارة بشأن وضع رؤية للمحاصيل الاستيراتيجية خلال الموسم الجديد، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية وتشجيع الزراعات التعاقدية للموسم الجديد، وفي إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة والمعتمدة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

‏وقال القصير، إن وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخها قامت بإنتاج 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.

ووجه وزير الزراعة بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى وتكثيف آليات الإرشاد واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.

 


الزراعة

التقاوى

الميكنة

المزارعين



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