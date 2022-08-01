اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:49 م
أكرم القصاص
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وزير الرياضة يودع المشاركين فى أولى أفواج قطار الجنوب بمحطة مصر قبل توجههم إلى الإسكندرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:24 م
وزير الرياضة يودع المشاركين فى أولى أفواج قطار الجنوب بمحطة مصر قبل توجههم إلى الإسكندرية

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630 من أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية وقرى حياة كريمة يشاركون فى أولى الأفواج
 
قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، باستقبال أولى أفواج "قطار الجنوب"، بمحطة مصر للسكك الحديدية، وذلك فور وصولهم بالمحطة قادمين من محافظات الصعيد، وقبل انطلاق القطار بهم إلى محافظة الإسكندرية.
 
وتنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع "الإدارة العامة للبرامج – إدارة الرحلات والمعسكرات"، أفواج  "قطار الجنوب" والمخصصة لطلائع محافظات الصعيد، وأبناء المحافظات الحدودية، وأطفال قرى حياة كريمة للوجه القبلي. 
 
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يشارك فى الفوج الأول ٦٣٠ طليعاً وطليعة، ويأتى تزامناً مع إجازة أخر العام الدراسي خلال الفترة  ١-٨ أغسطس الجارى، كما تنظم وزارة الشباب والرياضة الفوج الثانى من القطار  فى الفترة ١-٨ سبتمبر المقبل.
 
أكد وزير الشباب والرياضة على تكثيف الوزارة للمشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، ومحافظات الوجه القبلى، والقرى الأكثر احتياجاً فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية "قطار الجنوب" فى  تعريف  النشء بمعالم مصر المتميزة بالوجه البحرى، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين.
 
أعرب الوزير عن خالص تمنياته لجميع المشاركين فى الفوج الأول من "قطار الجنوب" بالوصول بسلامة الله  إلى محافظة الإسكندرية، وقضاء وقت ممتع خلال فترة تواجدهم بعروس البحر المتوسط، وتنفيذ برنامج الزيارة الذى حددته لهم الوزارة.
 
شهد وزير الشباب والرياضة مجموعة من العروض الفنية قدمها عدد من الطلائع داخل محطة قطار مصر  بحضور المهندس حسام البسطويسى، والمهندس حسين الرشيدى نائبى رئيس هيئة السكة الحديد، والعميد أحمد جاد رئيس الادارة المركزية لرئاسة شئون الهيئة، والعميد أ.ج حسام كحيل مدير عام أمن الهيئة، ومن وزارة الشباب والرياضة، عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج بالوزارة.
 
يذكر أن رحلة قطار الجنوب انطلقت  من أسوان مروراً بمحافظات الصعيد، ويشارك به طلائع أسوان والنوبة والأقصر وقنا وحلايب وشلاتين وسوهاج وأسيوط والمنيا والواحات البحرية وبنى سويف، متجهين إلى المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.
 
ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الإسكندرية منها "قلعة قايتباى – الأحياء المائية – مكتبة الإسكندرية – السيرك "، بجانب المشاركة فى ماراثون رياضى وأنشطة فنية ورياضية.
 
 
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اسوان





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