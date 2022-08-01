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"الأعلى للجامعات": اختبارات القدرات يتم تصحيحها آليًا دون تدخل بشري

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:47 م
"الأعلى للجامعات": اختبارات القدرات يتم تصحيحها آليًا دون تدخل بشري الأعلى للجامعات
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور سيد قنديل رئيس لجنة اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك 10 تخصصات يتم فيها إجراء اختبار القدرات، موضحا أن هناك اختبارات معرفية وأخرى مهارية، فأي اختبار معرفي يجيب فيه الطالب على الورق ويكون هناك نموذج إجابة يتم تصحيحه بشكل آلي دون تدخل بشري.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن الاختبارات المهارية تكون عملية، ونهدف للوصول للقدرات المعارف الحقيقية، لافتا إلى أنه يجب أن يحصل الطالب على 60 % في مجموع الاختبارين ليصبح لائقاً.
 
ولفت إلى أن نتيجة اختبارات القدرات يتم إرسالها لمكتب التنسيق، مضيفا: "مفيش حاجة فيها مجموع بكليات القدرات، فلكي يتاح له اختبار الكلية أنه يجتاز اختبار القدرات، ويتم التنسيق بالأولويات، فالمجموع عملية تنظيمية".

الاعلى للجامعات

التنسيق

اختبار القدرات

سيد قنديل

تنسيق الجامعات 2022



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