التعليم: خريجو المدارس التكنولوجية التطبيقية مبدعون وسوق العمل يحتاجهم

قال تامر نجم الدين مدرب الإدارة العامة للتعلم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لتغيير مفهوم التعليم الفنى، متابعًا: "نؤكد دائما أن هناك تعليما فنيا ويمثل شرحة كبيرة من المجتمع المصرى، فكل المهن والصنايعية نفتخر أنهم من خريجى التعليم الفني".

وأضاف مدرب الإدارة العامة للتعلم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن طالب التعليم الفنى لا يقل بأى حال من الأحوال عن الثانوى العام، وبدأنا نطور التعليم الفنى فى كل محاور العملية التعليمية وأصبح هناك مفاهيما وأنماطا جديدة بالتعليم الفني.

وتابع مدرب الإدارة العامة للتعلم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم: "أنشأنا نظام جديد مدارس تكنولوجية التطبيقية وهى أحدث شيء موجود فى وزارة التربية والتعليم وكان بالنسبة لنا حلم وحققناه، المواد التى تدرس فى مدارس التكنولوجية التطبيقية أشبه بمواد الثانوية العامة وتخرج طالب مبتكر ومبدع وسوق العمل يحتاجه".