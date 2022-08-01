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وزير التعليم العالي يكلف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:31 م
وزير التعليم العالي يكلف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقدم نواب رؤساء الجامعات، بتسيير أعمال عدد من الجامعات الحكومية، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رؤساء جدد لجامعاتهم.

 

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

د. محمود محمد إبراهيم المليجي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة.

د. حسام محمد كمال، قائمًا بأعمال رئيس جامعة حلوان.

د. خالد محمود محمد جعفر، قائمًا بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات.

د. شحاتة غريب محمد شلقامي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسيوط.

د. حمدي محمد حسين شحات، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

 

 

 


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