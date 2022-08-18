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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح هيئة الدواء - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الكليات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 أيام
 
هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح
 
البابا تواضروس: حريق كنيسة أبو سيفين أظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى
 
تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات
 
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 82% الطب والصيدلة 74%.. و55% للإعلام
 
وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة موسم 1444 هـجرية
 
التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات
 
التعليم: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة
 
رئيس الوزراء: مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية يهدف لزيادة العائد الاقتصادى
 
رئيس الوزراء: أكبر شركات العالم تأتى لتوقع مع مصر حق امتياز وإدارة أرصفة الموانئ
 
وزيرة البيئة: عرض أزياء عالمى من القماش المعاد تدويره بمؤتمر المناخ COP 27
 
وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول فى تطبيق منظومة ACI لتسهيل حركة التجارة
 
تنسيق المرحلة الأولى.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية
 
رئيس الوزراء يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بميناء الدخيلة
 
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 60% حدا أدنى للشعبة العلمية و58.05% للأدبى
 
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين
 

 


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