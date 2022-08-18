أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الكليات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 أيام
هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح
البابا تواضروس: حريق كنيسة أبو سيفين أظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى
تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 82% الطب والصيدلة 74%.. و55% للإعلام
وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة موسم 1444 هـجرية
التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات
التعليم: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة
رئيس الوزراء: مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية يهدف لزيادة العائد الاقتصادى
رئيس الوزراء: أكبر شركات العالم تأتى لتوقع مع مصر حق امتياز وإدارة أرصفة الموانئ
وزيرة البيئة: عرض أزياء عالمى من القماش المعاد تدويره بمؤتمر المناخ COP 27
وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول فى تطبيق منظومة ACI لتسهيل حركة التجارة
تنسيق المرحلة الأولى.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية
رئيس الوزراء يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بميناء الدخيلة
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 60% حدا أدنى للشعبة العلمية و58.05% للأدبى
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. 82.92% لسياسة واقتصاد والإعلام 77.83%
الصحة: مقاطع الفيديو التوعوية تتخطى حاجز الـ20 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر
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