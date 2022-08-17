تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

وموقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023، الذى يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل الرغبات.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بحد أدنى 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 269202 الف طالب بجميع الشعب.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى و التمريض العلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.

واضاف وزير التعليم العالى أما بالنسبة لشعبة رياضيات أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والالسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم.

وتابع أما الشعبة الأدبية كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.