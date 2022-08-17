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البابا تواضروس: حريق كنيسة أبو سيفين أظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:37 م
البابا تواضروس: حريق كنيسة أبو سيفين أظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة ودعت منذ أيام أحباء فى حريق كنيسة أبو سيفين، وتقدم بالعزاء فى وفاة الأب القمص عبد المسيح بخيت كاهن الكنيسة.
 
وتابع خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى أنه يشكر الله على كل الذين ساهموا فى احتواء هذه الأزمة من الأجهزة المعنية فى الدولة والمسؤلين والشعب المصرى، موضحا أن معدن الشعب المصرى الأصيل ظهر فى كل المساهمات التى تمت خلال هذه الأزمة الشديدة. 
 
 
وأضاف أنه تلقى برقية عزاء غالية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومن النائب العام ومن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمدالطيب شيخ الأزهر الشريف.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

المقر الباباوى



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