اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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السكة الحديد تنفى حدوث انفجار برميل داخل محطة مصر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:31 م
السكة الحديد تنفى حدوث انفجار برميل داخل محطة مصر محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكة الحديد بيانا إعلاميا اليوم بشأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان "انفجار برميل داخل محطة مصر"، حيث أكد بيان الهيئة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل داخل المحطة وأن كل ما حدث أنه أثناء قيام أحد عمال شركة النظافة بفتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ الساعة 15.15 على رصيف رقم واحد داخل محطة مصر، مما أدى إلى حدوث صوت قوي "فرقعة" لتفريغ ضغط الهواء، وعلي الفور تم تحرك قيادات الهيئة والأجهزة المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العامل والتحفظ عليه.
 
وأكدت الهيئة أنه لم يتم حدوث أى إصابات أو خسائر، ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة.
 
وأهابت هيئة السكك الحديدية بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص السكة الحديد والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
 
 

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