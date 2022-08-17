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التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الكليات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 أيام

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:43 م
التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الكليات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 أيام وزارة التعليم العالى - أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية سيبدأ صباح غدا الخميس، الساعة 9 صباحا ولمدة 5 أيام، مضيفا: لا تزال هناك أماكن شاغرة في الكليات، وعلى كل طالب التروى لاختيار الكلية التي تتناسب مع رغباته، ويستطيع تغيير رغباته خلال 5 أيام. 
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، بالتأكيد سيكون هناك مرحلة ثالثة للتنسيق وتمتد لفترة أطول لحين انتهاء طلاب الثانوية العامة من الدور الثانى.
 
وقدم المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، نصيحة للطلاب بالتعامل بجدية في اختيار الـ75 رغبة في موقع التنسيق، وعدم الاستهانة باختياراتهم وعلى طلاب الثانوية العامة حسن تحديد الرغبات عند اختيار كلياتهم، موضحا أن الطلاب يبدأوا فى التعامل مع الرغبات بشكل عشوائي بعد الرغبة العاشرة. 

التعليم العالى

تنسيق الكليات

المرحلة الثانية من التنسيق

مصر

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