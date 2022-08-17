البابا تواضروس: أشكر كل الأجهزة المعنية لمساهمتها فى احتواء حريق كنيسة أبو سيفين

كتب: محمد الأحمدى

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يصلى من أجل الشفاء العاجل للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية الجديد بعدتعرضه لحادث سيارة ليعود قريبا لممارسة مهام عمله.

وتابع خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى أنه شخصية متميزة وكفاءة عالية فى إدارة مهام الوزارة، ثم استكمل قداسته العظة حول قصص عن الضيق والأزمات من الكتاب المقدس.

وتابع أنه يشكر الله على كل الذين ساهموا فى احتواء أزمة احتراق كنيسة أبو سيفين بإمبابة من الأجهزة المعنية فى الدولة والمسؤلين والشعب المصرى، موضحا أن معدن الشعب المصرى الأصيل ظهر فى كل المساهمات التى تمت خلال هذه الأزمة الشديدة.

وأضاف أنه تلقى برقية عزاء غالية من الرئيس السيسى ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومن النائب العام ومن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.