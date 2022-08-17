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التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:46 م
التعليم تحدد رسوم مقابل الخدمات لطلاب مدارس اللغات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية موضحة أنه بالاشارة إلى ما ورد بالمادة 20 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 والتى نصت على أن تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة بعد هذا القرار وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية طبقا للقرار الوزاري الذى يصدر سنويا فى هذا الشأن ويحصل بالإضافة إلى ما هو مقرر مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التى تؤدى لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالى:

- رياض الأطفال 1400 جنيه منها خدمات لغات 1200 وخدمات اللغات 100 جنيه وتطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- خدمات الحلقة الابتدائية 1700 جنيه منها 1500 خدمات لغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

- الحلقة الإعدادية 2000 جنيه 1800 خدمات اللغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

- مرحلة التعليم الثانوى 2300 جنيه منها 2100 خدمات اللغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تؤدى رسوم الخدمات اللغات بنسبة 5% سنوياً ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا للجدول السابق أما المدارس الحالية فتظل رسوم الخدمات للغات اعتبارا من المستوى الثانى لرياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هى وتزداد بنسبة 5% سنوياً.


التربية والتعليم

رسوم الخدمات

رسوم الخدمات بمدارس اللغات

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