وزيرة البيئة: عرض أزياء عالمى من القماش المعاد تدويره بمؤتمر المناخ COP 27

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أن المؤتمر المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 عمل فاعليات مرتبطة بالبيئة منها عرض أزياء لملابس مصنوعة من القماش المعاد تدويرة بمشاركة فنانين من كل أنحاء العالم.

وأضافت المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27 ، فى تصريحات لها، أن رئاسة المؤتمر تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير قاعتين داخل المنطقة الخضراء لاستضافة الأحداث الجانبية دور وزارة البيئة، ليس دور تنفيذي شأننا شأن وزارات البيئة فى العالم، وزارة البيئة فى العالم تكون مسئولة عن وضع السياسات والأولويات الاستيراتيجية، لكن هناك أكثر من ملف يشكلون دور الوزارة على أرض الواقع المرتبط بملف التغيرات المناخية، على رأسهم القضاء على السحابة السوداء فى محافظات مصر خلال الأعوام السابقة، بالتعاون بين وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والانبعاثات المرتبطة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية التى تسبب ارتفاع غاز ثانى اكسيد الكربون الذى يسبب الاحتباس الحراري وبالتالي يؤثر فى تغير المناخ، وحدات البيوجاز وخفض الممارسات الخاصة بغازات الاحتباس الحرارى فى 6 محافظات.

وأكدت وزيرة البيئة أن ملف البيئة أصبح له أهمية كبرى بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وضع هذا الملف على رأس أولويات الدولة، خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الذى استضافته مصر منذ عام 2018، وهو ما أعطى لملف البيئة أهمية وثقل كبير