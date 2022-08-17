الصحة: مقاطع الفيديو التوعوية تتخطى حاجز الـ20 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاطع الفيديو التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، تخطت حاجز الـ20 مليون مشاهدة لـ950 مقطع فيديو توعوى، تم تداوله عبر منصات الوزارة الموثقة، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة في إبراز ما حققته مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات، وتقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7 آلاف منشور توعوي، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، حيث حققت 6 ملايين تفاعل، واستهدفت أكثر من 12 مليون متابع من كافة الفئات العمرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن المحتوى قد اشتمل على عدة حملات توعوية في مناسبات مهمة ومنها «رمضان بصحة» التي قدمت نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، كما تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «عيّد بأمان» اشتملت أيضاً على النصائح الواجب اتباعها من قبل الحجاج المصريين من وقت سفرهم وحتى بعد عودتم من الأراضي المقدسة، كما تم تقديم عدد من النصائح مع دخول فصل الصيف وخاصةً لكبار السن لحمايتهم من الإجهاد الحراري، مضيفاً أن الوزارة عملت على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقي لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، وأن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».