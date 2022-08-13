أخبار 24 ساعة.. مصدر مطلع: مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل وزارى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
مصدر مطلع: مجلس النواب سيجتمع غداً لمناقشة تعديل وزارى لبعض الحقائب
التعليم العالى: الجامعات الأهلية سيكون لها تنسيق منفصل ومنافسة بين المتقدمين
السياحة: حملة عالمية للترويج للسياحة المصرية على مدار 3 سنوات
الصحة: إصدار 254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه خلال شهر
تنسيق الجامعات 2022.. موقع التنسيق يقدم نموذجا استرشاديا لتسجيل الرغبات
القوى العاملة: تعيين 435 شابا واستخراج 404 شهادات مهارة ببورسعيد
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