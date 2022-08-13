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أخبار 24 ساعة.. مصدر مطلع: مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل وزارى

السبت، 13 أغسطس 2022 12:12 ص
أخبار 24 ساعة.. مصدر مطلع: مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل وزارى مجلس النواب
كتب: محمد الأحمدى

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