اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:06 م
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.


السكة الحديد

النقل

قطارات السكة الحديد

المزلقانات

مزلقانات السكة الحديد



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