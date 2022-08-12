التعليم العالى: الجامعات الأهلية سيكون لها تنسيق منفصل ومنافسة بين المتقدمين

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إطلاق 12 جامعة أهلية جديدة، بهدف طرح برامج دراسية جديدة تحاكي حاجة سوق العمل ومؤسسات الدولة.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن تلك الجامعات ستطرح تنسيقًا مستقلًا بعد انتهاء مراحل التنسيق بالإضافة إلى منافسة بين الطلاب وفقًا لحاجة الجامعة والأعداد المتقدمة، كما إنها ليس بها توزيع جغرافي، حيث يمكن للطلاب من أي منطقة التقدم بأي جامعة وفقًا للبرامج الدراسية التي يجد فيها مهاراته وميوله.

وأضاف، أن الجامعات الأهلية الجديدة تطرح برامج تعليمية متخصصة، تحاكي سوق العمل والتخصصات العلمية الجديدة لحاجة أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وكذلك النظم الرقمية الجديدة، مناشدًا الطلاب بمتابعة أخبار الوزارة للتعرف على البرامج الدراسية المقرر طرحها قريبًا.

وتابع، كل جامعة سيكون لها برامج دراسية وتخصصات مختلفة عن الأخرى، مشيرًا إلى أن حقوق الطلاب في التنسيق العادي مكفولة، وسيكون له حق الاختيار بعد ذلك حال قبوله في تنسيق الجامعات الأهلية.