اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 01:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: الجامعات الأهلية سيكون لها تنسيق منفصل ومنافسة بين المتقدمين

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:27 م
التعليم العالى: الجامعات الأهلية سيكون لها تنسيق منفصل ومنافسة بين المتقدمين عادل عبدالغفار
كتب: أحمد قنديل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إطلاق 12 جامعة أهلية جديدة، بهدف طرح برامج دراسية جديدة تحاكي حاجة سوق العمل ومؤسسات الدولة.
 
وقال عبدالغفار خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن تلك الجامعات ستطرح تنسيقًا مستقلًا بعد انتهاء مراحل التنسيق بالإضافة إلى منافسة بين الطلاب وفقًا لحاجة الجامعة والأعداد المتقدمة، كما إنها ليس بها توزيع جغرافي، حيث يمكن للطلاب من أي منطقة التقدم بأي جامعة وفقًا للبرامج الدراسية التي يجد فيها مهاراته وميوله.
 
وأضاف، أن الجامعات الأهلية الجديدة تطرح برامج تعليمية متخصصة، تحاكي سوق العمل والتخصصات العلمية الجديدة لحاجة أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وكذلك النظم الرقمية الجديدة، مناشدًا الطلاب بمتابعة أخبار الوزارة للتعرف على البرامج الدراسية المقرر طرحها قريبًا.
 
وتابع، كل جامعة سيكون لها برامج دراسية وتخصصات مختلفة عن الأخرى، مشيرًا إلى أن حقوق الطلاب في التنسيق العادي مكفولة، وسيكون له حق الاختيار بعد ذلك حال قبوله في تنسيق الجامعات الأهلية.

التعليم العالي

الجامعات الاهلية

وزارة التعليم العالي

جامعات الاهلية



الموضوعات المتعلقة

رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى: الرئيس أصدر قرارا باعتبارها جامعة أهلية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:17 م

جامعة الإسكندرية: استضفنا لأول مرة طلاب الجامعات الأهلية والحكومية فى البطولة الشاطئية

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:00 م

الحكومة توافق على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء جامعات أهلية وعدد من الكليات التكنولوجية.. ووزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية مع بداية العام الدراسي 2022ـ2023 ببعض البرامج الأكاديمية المعتمدة

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة