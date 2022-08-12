اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" تفتتح اليوم 13 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 13 مسجدا فى المحافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 90 مسجدًا منها 75 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف الفيوم
1. البرمكى - م بغداد – مركز الفيوم جنوب
 
مديرية أوقاف أسوان
2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلى – الزعيرات
 
مديرية أوقاف الشرقية
3. العشماوى الكبير – عزبة العشماوى - الإبراهيمية
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين
 
مديرية أوقاف البحيرة
5. عبد القادر مقاوى – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية
7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات
8. قرية أبو سعيدة – ايتاى البارود ثان
 
مديرية أوقاف أسيوط
9. فجر الإسلام – منفلوط بنى سند
 
مديرية أوقاف القليوبية
10. الشهيد راشد الصباغ – كفر الدير – شبين شرق
 
مديرية أوقاف القاهرة
11. الشهيد عقيد طيار/ هشام حسنى – المرحلة السابعة - مدينة الرحاب 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. القرية العاشرة - أبيس 
 
مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور

افتتاح مساجد

مساجد جديدة

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يعتمد 35 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. "بالأسماء"

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:24 م

وزارة الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:48 م

وزير الأوقاف الفلسطينى: 19 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 46 مرة بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:06 م

وزير الأوقاف يشيد بالبرنامج الصيفى للطفل ويطلق مجالس الإقراء على كبار العلماء

السبت، 06 أغسطس 2022 02:51 م

وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عبد الله حسن لحصوله على درجة الدكتوراه

السبت، 06 أغسطس 2022 01:55 م

وزير الأوقاف: سد حوائج الفقراء أعلى ثوابا وأعظم أجرا من تكرار العمرة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:40 م

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر غدًا

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:32 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة