"الأوقاف" تفتتح اليوم 13 مسجدا فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 90 مسجدًا منها 75 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. البرمكى - م بغداد – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف أسوان

2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلى – الزعيرات

مديرية أوقاف الشرقية

3. العشماوى الكبير – عزبة العشماوى - الإبراهيمية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين

مديرية أوقاف البحيرة

5. عبد القادر مقاوى – قرية المسين – مركز الدلنجات

6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية

7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات

8. قرية أبو سعيدة – ايتاى البارود ثان

مديرية أوقاف أسيوط

9. فجر الإسلام – منفلوط بنى سند

مديرية أوقاف القليوبية

10. الشهيد راشد الصباغ – كفر الدير – شبين شرق

مديرية أوقاف القاهرة

11. الشهيد عقيد طيار/ هشام حسنى – المرحلة السابعة - مدينة الرحاب

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. القرية العاشرة - أبيس

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور