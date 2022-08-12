التموين: صرف 40% من المقررات التموينية لشهر أغسطس حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 40% من مقررات شهر أغسطس الجارى، وأنه جار استكمال صرف المقررات إلى المواطنين .

وتدعم الدولة السلع التموينية التى تصرف على بطاقات الدعم بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس فأكثر بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاث أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.