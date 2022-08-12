السياحة: حملة عالمية للترويج للسياحة المصرية على مدار 3 سنوات

محمد شرقاوى

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة أطلقت استراتيجية إعلامية في العام الماضي من خلال تحالف كندي بريطاني، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية استهدفت الترويج للسياحة في مصر بشكل مختلف، حيث تضمنت إطلاق حملة دولية كبيرة تستهدف أسواقا محددة، لتقديم السوق السياحي المصري بصورة مختلفة.

وأضافت بهجت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "تم التعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لها باع طويل في هذا المجال، حيث ستنفذ الحملة الدولية الإعلامية لمصر في الخارج لمدة 3 سنوات قادمة، وستبدأ في الربع الأخير من العام الحالي، تزامنا مع احتفال مصر بعدة احتفالات".

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار: "من هذه الاحتفالات يوم السياحة العالمي ومرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد، بجانب تنظيم قمة المناخ في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ"، لافتةً إلى أن الحملة الدولية تستهدف أسواقا عديدة وسيكون لها أثر إيجابي.

وأشارت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن تكلفة الحملة على مدار 3 سنوات 90 مليون دولار، لكنها مقسمة وتسمح بقياس الأثر واتخاذ إجراءات تتناسب مع الأثر الذي تمثله أو تغيير مسار، والعائد من هذه الحملة سيكون أكبر.

ولفتت، إلى أن الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تستهدف دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا وألمانيا ودول الخليج العربي وفنلندا وأمريكا، وذلك نتيجة لمؤشرات البحث التي تؤكد أن هذه الأسواق لديها قابلية لزيارة مصر.