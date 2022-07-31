حصاد الوزارات.. التموين: جارٍ اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقات لمدة 6 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعيد فتح موقع تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا
التعليم: تدريب المعلمين على قضايا التنوع البيولوجى والتغير المناخى 8 أغسطس
التنمية المحلية: ضم 30 قرية بمطروح للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" لأول مرة
وزير التموين: جارٍ اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقات لمدة 6 أشهر
الصحة توضح إجراءات التصدى لفيروس جدرى القرود.. إنفوجراف
خالد عبدالغفار يتابع حالة الطفل ياسين بعد نقله من السعودية للعلاج بالقاهرة
البيئة تدرب 1200 مسئول على الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية فى المحافظات
البيئة والشباب يطلقان البرنامج التوعوى لتنمية المفاهيم والمهارات البيئية بقضية تغير المناخ
الصحة تعلن إصدار البروتوكول العلاجى الجديد لكورونا وتوزعه على المستشفيات
الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ 7 آلاف من أعضاء المهن الطبية خلال شهر
"الهجرة" تعيد الطفل ياسين المصاب بالسرطان من السعودية للعلاج بالقاهرة
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