الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ 7 آلاف من أعضاء المهن الطبية خلال شهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 7 آلاف و718 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 21 يوليو الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 5 آلاف و202 ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ 2516 أخرين، لافتًا إلى منح 115 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و70 ترخيص للزمالة المصرية، علاوة على منح 33 ترخيص مزاولة المهنة لأطباء وافدين.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 13 ترخيص لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت «بنك دم، و4 مراكز للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و7 مراكز للعلاج الطبيعي»، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد التراخيص لـ5 مراكز للغسيل الكلوى، ومركزين للقسطرة القلبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر إلا بعد التأكد من كفاءته العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها لـ 8 خبراء.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 4655 منشأة طبية خاصة، خلال شهر يوليو، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إغلاق 1073 منشأة طبية خاصة، لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.