اليوم السابع
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خالد عبدالغفار يتابع حالة الطفل ياسين بعد نقله من السعودية للعلاج بالقاهرة

الأحد، 31 يوليه 2022 04:28 م
خالد عبدالغفار يتابع حالة الطفل ياسين بعد نقله من السعودية للعلاج بالقاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ـ وليد عبد السلام

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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل ياسين بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، بطائرة طبية خاصة.
 
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لكافة المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برعاية أبناء مصر من المقيمين في الخارج.  
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الطفل ياسين وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، قادما من المملكة العربية السعودية. 
 
وأضاف «عبدالغفار»، أن والد المريض تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بإشرف الدكتور خالد عبدالغفار، لنقل الطفل من الأراضي السعودية إلى مصر، بواسطة طائرة طبية خاصة.
 
وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، وجهاز تنفس صناعي، إلى مطار القاهرة، لنقل الطفل فور وصوله، بمرافقة الدكتورة منى عبدالقادر استشاري الرعاية المركزة بالمعهد القومي للأورام، وتم استقباله في قسم الرعاية المركزة في المعهد القومي للأورام، وعرضه على فريق من أساتذة علاج الأورام، تحت إشراف الدكتور عماد عبيد رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد، للبدء في استكمال العلاج، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.
 
 

الصحة

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