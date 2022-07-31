"التضامن" تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس غدا

كتب ـ مدحت وهبة

يبدأ بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، صرف معاشات أغسطس اعتبارا من غد الإثنين.

‏‎فيما يواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى صرف معاشات يوليو من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، وأن آخر فترة لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات اليوم الأحد نهاية شهر يوليو الجاري بعدها سيتوقف العمل بها ولا يستطيع صاحبها صرف المعاش إلا بعد التوجه لأحد مكاتب التأمينات لاستبدالها بكارت ميزة.

ويمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء"، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن أو من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية أو من خلال فروع البنك الزراعي المصري، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت ميزة في نفس اليوم، الذى تقدم فيه بالطلب، دون تحمل أية أعباء مالية، وكذلك يمكنه التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.