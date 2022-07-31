الصحة تشدد على ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين منعا لعدوى كورونا

كتب ـ وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين الذين يتواجدون في المواصلات العامة بضرورة ارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تعقيم اليدين باستمرار بعد لمس الأسطح والأشياء ضرورى لتجنب عدوى كورونا، مؤكدة ضرورة الحرص علي تلقي اللقاح والجرعات التنشيطية .

وناشدت الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.