البيئة تدرب 1200 مسئول على الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية فى المحافظات

كتبت ـ منال العيسوي

نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، برنامجا تدريبيا لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية، فى المنشآت الصحية على مستوى المحافظات، ويصل عددهم 1200 متدرب من كافة المحافظات، على مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية ودعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية.

كما تناول التدريب خطورة التداول غير الآمن للمخلفات الطبية الخطرة على الصحة العامة ومسئولية كل فرد داخل المؤسسات الصحية، والطريقة السليمة لفصل ونقل والتخلص الآمن لهذه المخلفات، وذلك من خلال فيديوهات تم عرضها بجانب الشرح الوافى لتوضيح اهمية فصل المخلفات بالأكياس الحمراء للمخلفات الخطرة والأكياس الزرقاء للمخلفات الكيماوية الخطرة .

كما تم التشديد على ضرورة منع استخدام الاجهزة المحتوية على مادة الزئبق وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التى تحظر استخدام أى أجهزة تحتوى على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية، والتعريف بالتقنيات الحديثة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة والمطلوب استخدامها وتعميمها فى المستشفيات مثل الفرم والتعقيم تحت الضغط والحرارة، وعرض المواصفات الحديثة لآلات الترميد للمخلفات الخطرة، والتى يجب ان تحتوى على نظام كامل لمعالجة الغازات الناتجة عن حرق المخلفات الخطرة حتى لا يصدر عنها أى ملوثات عضوية ثابتة تؤثر على الصحة العامة و لتجنب خطورتها داخل المنشآت الصحية وخارجها.

تم تنفيذ التدريب على مدار شهرين بجميع محافظات الجمهورية بما فيهم محافظة شمال سيناء والتى حرص المعنيين بها على المشاركة والحضور ضمن مجموعة مدينة الاسماعيلية.