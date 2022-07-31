الرعاية الصحية تختتم البرنامج التدريبى لبناء الصف الثانى من القيادات الإدارية

كتب ــ وليد عبد السلام

اختتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لبناء الصف الثاني من القيادات الإدارية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والذي عقد ضمن برامج التدريب التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات الخاصة في مجالات متعددة، بهدف توفير الخبرات العملية والمهارية المطلوبة لبناء الكوادر والقيادات الإدارية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالحماس والتفاعل الذي تحلى به الشباب المشاركين بالدورة التدريبية أثناء التدريب، وشغفهم لاكتساب الخبرات والتطوير المهني، من خلال التعرف على مهارات القيادة والإدارة والعلاقة بينهما، دائرة تطوير المهارات والأداء، إضافة إلى الجانب الإبداعي والابتكاري وعلاقتهما بالرؤية الاستراتيجية للهيئة.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون المثمر لشركاء النجاح من الجهات والشركات الخاصة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير فرص تدريب مهمة للعاملين الكفاءات بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، واستمرارية رفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، مما يضمن تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، إضافة إلى تمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان.