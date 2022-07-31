الصحة تعلن إصدار البروتوكول العلاجى الجديد لكورونا وتوزعه على المستشفيات

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن إصدار البروتوكول العلاجى الجديد لكورونا فى نسخته السابعة على أن يتم إرساله للمستشفيات خلال ساعات .

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إضافة بعض الأدوية الجديدة وحذف البعض الآخر مشيرة إلى أن استجابة المرضى للبروتوكول الجديد عالية للغاية، وناشدت الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.