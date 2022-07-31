البيئة والشباب يطلقان البرنامج التوعوى لتنمية المفاهيم والمهارات البيئية بقضية تغير المناخ

تقرير خاص

فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 27"، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة البرنامج التوعوى البيئى لتنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب، على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إطلاق ذلك البرنامج يرجع إلى أهمية رفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية، والتى اصبحت من أهم القضايا فى الوقت الراهن، حيث ترتبط ببقاء الإنسان على كوكب الأرض وذلك لتأثيرها المباشر والغير مباشر على العديد من القطاعات في البلاد، وهو ما دعا إلى إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مؤكدة أن "مصر واحدة من أكثر الدول تعرضا للآثار السلبية لتغير المناخ على قطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والبنية الأساسية"، مما استدعى إتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للتكيف مع تغير المناخ .

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف الى رفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية لدى الطلائع والشباب، مؤكدة أنهم يمثلون قاعدة الهرم السكاني فهم قادة المستقبل، ويأتى ذلك اتساقا مع تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج الشباب في العمل المجتمعي ،من خلال الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارتى البيئة والشباب والرياضة من أنشطة وفعاليات تحقق التنمية الشاملة للطلائع والشباب، ومن هنا جاء توحيد الجهود بين الوزارتين في ضرورة تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية والمرتبطة بقضية التغيرات المناخية، والعمل على بدء حوار فعال مع هذه الفئة العمرية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتشمل أهداف البرنامج مساعدة الطلائع والشباب على اكتساب مجموعة من المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية، لنقلها لغيرهم لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم والعمل على إيجاد حلول لها، ومساعدة الطلائع والشباب على إكتساب مجموعة من المهارات البيئية العقلية والحركية لحل تلك القضية ،و تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع، وايضا مساعدة هؤلاء الطلائع والشباب على إكتساب مجموعة من الاتجاهات البيئية وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها ، وتكوين جماعة من الطلائع والشباب (حماة المٌناخ) بكل شعُب البيئة ليكونوا نواة لنشر الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية ،وتنمية الوعي البيئي لدى الطلائع والشباب وتعريفهم بمؤتمر المناخ القادم COP 27 وأهميته لمصر.

وتتضمن موضوعات البرنامج التعريف بقضية التغيرات المناخية والأسباب والنتائج، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وآليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات والتدابير التي إتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أثر التغيرات المناخية على التنوع الحيوي، والتغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ودور الطلائع والشباب في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية، كما سيتضمن البرنامج عرض فيديوهات توعوية، واطلاق مسابقات، وألعاب بيئية، ومبادرات، وورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات.

وتستمر مدة البرنامج على مدار 4 أشهر من سبتمبر حتى أكتوبر، ويستهدف البرنامج تدريب مدربي ومشرفي أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية ، وتدريب الطلائع والشباب أندية المناخ و البيئة على مستوى الجمهورية بوزارة الشباب والرياضة.