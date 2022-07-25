اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير التموين: طرح أطباق بيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: طرح أطباق بيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها بيض - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق
 
الأعلى للجامعات يقر آليات اختبار الحاصلين على درجة علمية أجنبية لمعادلة الشهادة
 
النقل: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع نوفمبر المقبل
 
الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد
 
وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
 
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر وتنتهى 1 يونيو 2023
 
الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات
 
"الصحة" توفر فرقا متنقلة لتطعيم كبار السن وذوى الهمم بلقاح كورونا
 
وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة
 
الصحة تكشف آليات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا
 
وزير الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع
 

 


حصاد الوزارات

وزير التموين

المجمعات الاستهلاكيه

الاعلى للجامعات



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