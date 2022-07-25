حصاد الوزارات.. وزير التموين: طرح أطباق بيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق
الأعلى للجامعات يقر آليات اختبار الحاصلين على درجة علمية أجنبية لمعادلة الشهادة
النقل: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع نوفمبر المقبل
الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد
وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر وتنتهى 1 يونيو 2023
الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات
"الصحة" توفر فرقا متنقلة لتطعيم كبار السن وذوى الهمم بلقاح كورونا
وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة
الصحة تكشف آليات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا
وزير الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع
الرى تعلن إزالة 6 مخالفات على النيل فى محافظتى قنا والأقصر
وزير الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع
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