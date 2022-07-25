وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg خلال الفترة من اليوم الإثنين 25 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المُقررة.