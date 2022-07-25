اليوم السابع
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النقل تدرس زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:51 م
النقل تدرس زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو محطة قطار - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة استقرت على اتخاذ قرار بتحريك سعر تذاكر القطارات، وذلك بعد دراسة تقليل خسائر الهيئة بعد ارتفاع سعر الوقود والدولار، مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر التذكرة ينتظر موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية. 
 
وأضاف وزير النقل فى تصريحات تليفزيونية، أن قرار زيادة الأسعار كان أحد خيارين وهما إما زيادة الأسعار أو الاستدانة، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون الشهر القادم. 
 
وأشار وزير النقل إلى أنه من المقرر زيادة سعر تذكرة المترو أيضا، موضحا أن الزيادة ستكون قليلة على القطارات أو المترو ومن الوارد أن تكون زيادة تذكرة المترو 1 جنيه. 
 
وأوضح الوزير، أن حجم المديونية على السكة الحديد كانت 88 مليار جنيه، وتم إسقاط المديونية بأمر من الرئيس السيسى، ولكن تبقى 5 مليارات جنيه لوزارة البترول ثمن الوقود، والآن ندفع سعر الوقود أولا بأول ولكن لم نسدد المديونية حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة تحقق إيرادا 4.2 مليار ومصروفاتنا 10 مليارات جنيه سنويًا، وليس أمامنا سوى رفع سعر التذكرة.

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