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وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:40 م
وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق بيض
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية  بسعر 65 جنيها للطبق الواحد، وأن الكميات المطروحة جاءت بناء على الاتفاق الذى تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد الداجنى.

ويتابع  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يوميًا عمليات طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تلقى تقريرا من الشركة القابضة  للصناعات الغذائية حول توافر كميات كبيرة من البيض بالمجمعات بنسب تتفاوت ما بين الـ 300 طبق وصولًا إلى 1500 طبق بكل مجمع وحسب الكثافة السكانية بجوار كل مجمع.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين، إن كميات البيض المتعاقد عليها فى ازدياد طبقًا لطلب واحتياجات المواطنين.


التموين

أسعار البيض بالمجمعات الاستهلاكية

البيض بمنافذ وزارة التموين

طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

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