الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم زيادة أعداد سيارات الإسعاف، والقوافل المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المدن الساحلية، وأماكن تجمعات المصطافين.

وأشار إلى استمرار عمل حملة «طرق الأبواب» لضمان سهولة حصول المواطنين على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، منوها إلى وجود 21 كشك للتطعيمات بطول الطريق الساحلي.