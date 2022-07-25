النقل: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع نوفمبر المقبل

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجّه بتدشين رسمى للخط الأول من القطار الكهربائي السريع فى 7 نوفمبر المقبل بطول 400 كم من العين السخنة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات له، "توجيهات الرئيس بالتدشين في نوفمبر المقبل أي بعد 4 أشهر من الآن؛ يمثل ضغطًا رهيبًا على الشركات المنفذة للمشروع سواء في تجهيز الطريق أو الإشارات والمسار الكهربائي للقطار، بجانب توريد أول قطار كهربائي سريع قبل التدشين الرسمي.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.